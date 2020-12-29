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تخصيص رقم شكاوى لتلقي بلاغات كورونا في الفيوم

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تخصيص رقم شكاوى لتلقي بلاغات كورونا في الفيوم تخصيص رقم شكاوى لتلقي بلاغات كورونا في الفيوم

مصراوي Masrawy

10:36 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الفيوم- حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى الفيوم العام، و"تانك" أكسجين لمستشفى التأمين الصحي، وجاري الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر لااستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة "كورونا" الذي عقد برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، والتأكد من توفير كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التي تعمل من خلال الشبكات أو الأسطوانات ومراجعتها أولاً بأول، ووجه مسئولي مرفق الإسعاف بتجهيز 4 مخازن لأسطوانات الأكسجين لتيسير توفير الأسطوانات لمرضى العزل بمنازلهم.

وأشار "الأنصاري" الى أنه جرى تفعيل رقم "واتسآب" خصصته المحافظة لتلقي الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة.

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