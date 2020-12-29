تخصيص رقم شكاوى لتلقي بلاغات كورونا في الفيوم

مصراوي Masrawy
10:36 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الفيوم- حسين فتحى:
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى الفيوم العام، و"تانك" أكسجين لمستشفى التأمين الصحي، وجاري الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر لااستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة "كورونا" الذي عقد برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، والتأكد من توفير كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التي تعمل من خلال الشبكات أو الأسطوانات ومراجعتها أولاً بأول، ووجه مسئولي مرفق الإسعاف بتجهيز 4 مخازن لأسطوانات الأكسجين لتيسير توفير الأسطوانات لمرضى العزل بمنازلهم.
وأشار "الأنصاري" الى أنه جرى تفعيل رقم "واتسآب" خصصته المحافظة لتلقي الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة.