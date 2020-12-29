سقوط عصابة للاتجار في الحشيش بشرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

ضبطت مباحث شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، تشكيل عصابي خلال ترويج مخدر الحشيش بشرم الشيخ.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بالقبض على تشكيل عصابي يتاجر في "مخدر الحشيش" بمدينة شرم الشيخ.

وتبين أن التشكيل يضم "خالد. ع. ر.م " 20 عامًا، عاطل مقيم بمنطقة الرويسات التابعة لشرم الشيخ، هارب من حكم غيابي مؤبد، و"نعيم .س. م. ع" 24 عامًا، عاطل ومقيم الرويسات.

بعمل كمين جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 250 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 1750 جنيه، وهاتفين.

جرى تحرير محضر 7288 بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.