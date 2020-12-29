المؤبد لأب خدر ابنته واعتدى عليها جنسيًا في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية- فاطمة الديب:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمًا بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على ابنته 18 عامًا، بعدما اعطاها عقاقير مخدرة، على أنها علاج.

تعود أحداث القضية رقم 2872 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منشأة أبوعمر، عندما تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة منشأة أبوعمر، بورود بلاغ باتهام "م.م.م"43 عامًا، عامل زراعي، مقيم دائرة المركز، بالاعتداء على ابنته 18 عامًا جنسيًا، بعدما أعطاها عقاقير طبية مخدرة، موهمًا إياها أنها دواء.

وعقب أن فقدت الوعي نزع عنها ملابسها وواقعها بغير رضاها، وجرى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي أحالته، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.