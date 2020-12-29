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تلقوا 6 جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. هذا ما حدث لهم

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تلقوا 6 جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. هذا ما حدث لهم تلقوا 6 جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. هذا ما حدث لهم
مسؤول صحي: آسف بشدة لهذا الحادث

تلقوا 6 جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. هذا ما حدث لهم

تلقّى ثمانية عاملين في دور رعاية بألمانيا، خمس جرعات عن طريق الخطأ من لقاح كوفيد-19، دون أن يعانوا آثارًا مرضية خطيرة حتى الآن؛ على ما أعلنته السلطات المحلية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يعمل الموظفون (سبع نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 38 و54 عامًا)، في دار للمسنين في بلدة شترالسوند في شمالي شرق ألمانيا.

وهم ضمن مجموعة ذات أولوية، ومن بين أول من حصلوا على لقاح فايزر- بايونتيك، والذي بدأت ألمانيا طرحه في نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن أثناء تلقيحهم الأحد، تم حقن كل منهم بخمس جرعات في وقت واحد؛ حسب ما أفاد به ستيفان كيرث، مدير المنطقة التي تقع فيها المنشأة.

وقال "كيرث" إنه تم إبلاغ الموظفين على الفور بالخطأ، حسب موقع "الحرة".

وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى ليخضعوا للملاحظة الطبية بعد ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا عليهم؛ بينما تم إرسال الآخرين إلى منازلهم.

وقال كيرث: "إنني آسف بشدة لهذا الحادث"؛ مضيفًا أن الخطأ كان حالة منفردة ويعود إلى خطأ بشري.

وتابع: "أتمنى ألا يعاني جميع المصابين من آثار جانبية خطيرة".

وقبل إطلاق حملات التلقيح في العديد من الدول الأوروبية في نهاية الأسبوع، ذكرت شركة بايونتيك الألمانية، أن جرعات أكبر من المعتاد تم حقنها خلال التجارب دون آثار جانبية خطيرة على المتطوعين.

ويتم تسليم اللقاح الذي تم التوصل إليه خلال أقل من عام ومصمم ليتم إعطاؤه في حقنتين، في قوارير تحتوي كل منها على خمس جرعات بمجرد تخفيفها.

ومع ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الاثنين: إن كل قارورة يمكن استخدامها لإعطاء ما يصل إلى ست جرعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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