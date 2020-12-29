أخبار عاجلة

مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم -
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني -
مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين -
النمسا : فتح البلاد فى 18 يناير مع الالتزام باجراء الفحوصات السريعة المجانية -
الجزائر: تبرئة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من التآمر -
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 8ر0% في 24 ساعة -
الأمور المستعجلة ترفض دعوى حذف محمد رمضان من نقابة الممثلين -
تأجيل طعن نادي الشرقية الرياضي على قرار حل مجلس إدارته لـ 17 يناير -
للحد من كورونا..مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل محاكم كفر الشيخ -
أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 191حكمًا قضائيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا.. "بايدن" يتهم إدارة "" بعرقلة فريقه للأمن القومي

Print
أمريكا.. "بايدن" يتهم إدارة "ترامب" بعرقلة فريقه للأمن القومي أمريكا.. "بايدن" يتهم إدارة "" بعرقلة فريقه للأمن القومي
جاءت على خلفية تعليق وزارة الدفاع جلستها للاجتماع مع فريقه

أمريكا..

اتهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إدارة ""، بعرقلة فريقه للأمن القومي من قِبل القيادة السياسية في مقر البنتاجون، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي بولاية "ديلاوير" الإثنين.

جاءت هذه الاتهامات على خلفية تعليق وزارة الدفاع جلستها للاجتماع مع فريقه الانتقالي وقيامها بحجب المعلومات.

وحذّر "بايدن"، الذي سيتولى رئاسته في العشرين من يناير المقبل، من أنه يحتاج إلى رؤية واضحة وإفصاح كامل عن المعلومات لعمل الميزانية، فيما أوضحت هذه التصريحات إدانة "ترامب"؛ على عدم مشاركته في الانتقال السلس للسلطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني

رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني

جون بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

جون بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية تسمح بتخطي فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع

الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية تسمح بتخطي فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع

هدية من رونالدو لنجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري عمر السومة

هدية من رونالدو لنجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري عمر السومة

شبكة عيون الإخبارية