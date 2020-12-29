مصرع ربة منزل بسبب سم الفئران في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، عقب رشها سم فئران بالمنزل وتناولها طعام دون غسيل يديها، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول "هدى. ا" 45 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد شقيقها "جمال" 58 عامًا مزارع، برش شقيقته المنزل بمادة سامة "سم فئران" وتناولها الطعام دون غسل يدها ما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.