مهلة أسبوع لإنهاء المخالفات البيئية بمخابز بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم الثلاثاء، على المخابز في نطاق الحي، لمتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية، في إطار جهود الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشار فوزي الوالي رئيس الحي، إلى أن إدارة شئون البيئة، أجرت تفتيش لمتابعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية الصغيرة ومنها المخابز، لمراجعة كافة الشروط الخاصة بالنظافة العامة داخل وخارج المخابز، والأدوات المستخدمة وكذلك التهوية الصحية.

وأكد رئيس الحي على أنه جرى إعطاء مهلة أسبوع لتصحيح أوضاع المخالفات البيئية والصحية بعدد من المخابز.