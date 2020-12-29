أخبار عاجلة

مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم -
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني -
مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين -
النمسا : فتح البلاد فى 18 يناير مع الالتزام باجراء الفحوصات السريعة المجانية -
الجزائر: تبرئة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من التآمر -
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 8ر0% في 24 ساعة -
الأمور المستعجلة ترفض دعوى حذف محمد رمضان من نقابة الممثلين -
تأجيل طعن نادي الشرقية الرياضي على قرار حل مجلس إدارته لـ 17 يناير -
للحد من كورونا..مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل محاكم كفر الشيخ -
أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 191حكمًا قضائيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بايدن: إدارة تسببت بـ "ضرر هائل" لأجهزة الأمن الأمريكية

Print
بايدن: إدارة ترامب تسببت بـ "ضرر هائل" لأجهزة الأمن الأمريكية بايدن: إدارة تسببت بـ "ضرر هائل" لأجهزة الأمن الأمريكية

مصراوي Masrawy

10:16 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن- (بي بي سي):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوكالات بالغة الأهمية لأمن الولايات المتحدة عانت من "أضرار جسيمة" على يد إدارة دونالد .

وقال بايدن إن فريقه لم يحصل على المعلومات التي يحتاجها، بما في ذلك من وزارة الدفاع، أثناء عملية نقل السلطة.

وتحدث بايدن بعد إفادة قدمها مساعدو الأمن القومي والسياسة الخارجية.

ويتولى بايدن منصبه في 20 ينايرلكن الرئيس دونالد ترامب رفض قبول الهزيمة في الانتخابات التي أجريت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ولأسابيع بعد الانتخابات، مُنع بايدن من تلقي إيجازات استخباراتية رئيسية، وهي جزء أساسي وروتيني في العادة لعملية الانتقال الرئاسي.

وبعد تصريحات بايدن يوم الاثنين، قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر إن المسؤولين "يعملون بأقصى قدر من الاحتراف لدعم الأنشطة الانتقالية".

وقال: "أجرت وزارة الدفاع (البنتاجون) 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول وقدمت أكثر من 5 آلاف صفحة من الوثائق - أكثر بكثير مما طلب في البداية فريق بايدن الانتقالي".

وقال متحدث إن البنتاغون كان "شفافا تماما" مع فريق بايدن.

وفي خطاب ألقاه عقب مكالمة عبر الهاتف مع المستشارين نشرها على تويتر، قال بايدن إن فريقه يواجه "حواجز على الطريق" في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية.

وقال "في الوقت الحالي، لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية".

وأضاف "إنه في رأيي ليس شيئا أقل من انعدام المسؤولية".

وأضاف الرئيس المنتخب أن فريقه يحتاج إلى "صورة واضحة لوضع قوتنا حول العالم" وأن خصوم الولايات المتحدة يمكن أن يستغلوا أي ارتباك ينتج عن ذلك.

وقال: "لقد لحقت أضرار جسيمة بالعديد من الأجهزة التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا".

وأضاف "العديد منها فُرّغ من حيث الموظفين والقدرات والمعنويات. ولقد ضمرت عمليات السياسة أو هُمشت".

وأقال ترامب وزير دفاعه مارك إسبر بعد فترة وجيزة من الانتخابات، بسبب اختلاف إسبر على ما يبدو مع دعوته لنشر الجيش ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

ونظر المعارضون السياسيون بقلق إلى تنصيب ترامب لاحقا للموالين له في الوزارة قبل رحيله. ورأى المنتقدون هذه الخطوة محاولة لبث الفوضى في الأسابيع الأخيرة من إدارته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني

رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية