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منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا

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منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا

مصراوي Masrawy

10:09 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

نواكشوط- أ ش أ:

تسلمت السلطات الموريتانية مساعدات طبية لمواجهة المستجد، مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وذكرت صحف نواكشوط، الثلاثاء، عن مكتب منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، أن المساعدات تتمثل في 100 ألف فحص للكشف عن الفيروس، وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي بدعم من السفارة الفرنسية بنواكشوط، ومن الخطوط الجوية الفرنسية.

وأكدت صحيفة "الوطن" الموريتانية أن هذه الكمية تشكل الجزء الأول من حزمة مساعدات ستقدمها المنظمة إلى موريتانيا لدعمها في مواجهة موجة الجائحة.

وشملت الدفعة 79 ألف فحص سريع، وألفي فحص مخبري و19 ألف فحص آخر.

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مصراوي Masrawy

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