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الهند تعلن عن 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

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الهند تعلن عن 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا الهند تعلن عن 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:07 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

نيودلهي- أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية الهندية، الثلاثاء، أنها اكتشفت 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أشخاص عائدين من بريطانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة " اليوم" ـ إن جميع المرضى الستة تم عزلهم، ويجري الآن تتبع الأشخاص المخالطين لهم والذين كانوا على صلة بهم.

وكانت أكثر من 10 دول عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس، منها 3 دول عربية.

وقد اكتُشفت هذه السلالة في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية. وبحسب خبراء الصحة والسلطات الصحية البريطانية، فإن خطورة السلالة الجديدة للفيروس تتمثل في سرعة انتشارها، ولم يؤكدوا حتى الآن ما إذا كانت تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالة السابقة.

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مصراوي Masrawy

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