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الهند: مصرع وإصابة ١٢ شخصا جراء حادث انقلاب سيارة

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الهند: مصرع وإصابة ١٢ شخصا جراء حادث انقلاب سيارة الهند: مصرع وإصابة ١٢ شخصا جراء حادث انقلاب سيارة

مصراوي Masrawy

10:06 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

نيودلهي- أ ش أ:

لقي 5 أشخاص لقوا فيما أصيب 7 آخرون في الهند إثر انقلاب سيارة دفع رباعي، كانت تقلهم وسقوطها في أحد الحقول الزراعية على طريق سريع في مدينة"كوتا بولاية راجستان، حسبما أعلنت الشرطة الهندية.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، الثلاثاء، عن المسئول بالشرطة، رامبال شارما، قوله ان القتلى والمصابين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ عاما و٣٠ عاما حيث كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم عندما انفجر أحد إطارات السيارة مما أدى إلى انقلابها.

وأضاف شارما أن المصابين نُقِلوا إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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