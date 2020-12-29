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مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في بلاده

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مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في بلاده مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في بلاده

مصراوي Masrawy

10:03 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كاراكاس- أ ش أ:

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا.

وقال مادورو في خطاب متلفز، أوردته قناة " اليوم" ، الثلاثاء، إن "هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام".

وهذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها إيفان دوكي بتدبير هجمات ضد فنزويلا.

كان الرئيس الفنزويلي تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.

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