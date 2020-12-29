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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تلامس 81.3 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تلامس 81.3 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تلامس 81.3 مليون

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 81.3 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و 278 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و774 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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