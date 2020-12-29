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بيلاروسيا تستقبل أول شحنة من لقاح "سبوتنيك -في" ضد كورونا

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بيلاروسيا تستقبل أول شحنة من لقاح "سبوتنيك -في" ضد كورونا بيلاروسيا تستقبل أول شحنة من لقاح "سبوتنيك -في" ضد كورونا

مصراوي Masrawy

09:54 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

موسكو- أ ش أ:

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بوصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروسيا.

وقال الصندوق الروسي- في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن "وزارة الصحة في بيلاروسيا ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، من المقرر أن يعلنوا عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروسيا ضد كورونا بلقاح سبوتنيك-في".

وبدأت أول اختبارات سريرية على لقاح "سبوتنيك-في" خارج الاتحادية في بيلاروسيا مطلع ديسمبر الجاري، وحصل اللقاح على شهادة التسجيل في الجمهورية البيلاروسية يوم 21 من الشهر نفسه.

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مصراوي Masrawy

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