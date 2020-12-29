"خطوة حاسمة".. تركيا وبريطانيا ستوقعان على اتفاقية للتجارة الحرة

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مصراوي Masrawy

أنقرة- (د ب أ):

توقع تركيا وبريطانيا اليوم الثلاثاء على اتفاقية للتجارة الحرة.

وصرحت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، بأن الاتفاقية تهدف إلى زيادة العلاقات التجارية، بناء على مبدأ الربح المتبادل.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قالت بكجان إن اتفاقية التجارة الحرة ستكون الأساس الجديد وإطار العمل للعلاقات التجارية مع المملكة المتحدة.

وأشارت بكجان إلى أن بريطانيا تعد ثالث أكبر شريك تجاري بالنسبة لتركيا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنها القول إن الاتفاقية التجارية تعتبر خطوة حاسمة نحو تعميق العلاقات بين البلدين.

وأعربت عن شكرها لوزيرة التجارة البريطانية ليز تروس على مساهمتها في توقيع الاتفاقية.

وبيّنت أن الاتفاقية تعد أهم اتفاقية لتركيا بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.