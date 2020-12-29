أخبار عاجلة

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة -
"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182  خلال الـ24 ساعة الماضية -
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد -
قائد عسكري ايراني: سنرد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يوجه بتأمين مخزون الأكسجين للمستشفيات

Print
محافظ بورسعيد يوجه بتأمين مخزون الأكسجين للمستشفيات محافظ بورسعيد يوجه بتأمين مخزون الأكسجين للمستشفيات

مصراوي Masrawy

09:53 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قيادات الصحة بالمحافظة بتأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، تنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة .

كما شدد المحافظ، خلال اجتماعه مع قيادات الصحة، على توافر كافة الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من تنفيذ كافة القرارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

شبكة عيون الإخبارية