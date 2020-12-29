محافظ بورسعيد يوجه بتأمين مخزون الأكسجين للمستشفيات

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قيادات الصحة بالمحافظة بتأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، تنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ، خلال اجتماعه مع قيادات الصحة، على توافر كافة الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من تنفيذ كافة القرارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.