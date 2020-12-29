من مصر | الحكومة توافق على استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران تعرف عليها من هنا

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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد
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السبت 02 يناير 2021 03:08 مساءً
قائد عسكري ايراني: سنرد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية
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السبت 02 يناير 2021 03:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
CBC Egypt
من مصر | الحكومة توافق على استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران تعرف عليها من هنا
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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