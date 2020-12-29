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قائد عسكري ايراني: سنرد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية
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السبت 02 يناير 2021 03:06 مساءً
الحكومة المركزية اليابانية ترجئ إعلان حالة الطوارئ في طوكيو
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السبت 02 يناير 2021 02:59 مساءً
تركيا: سقوط 4 من رعايانا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري في الصومال
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السبت 02 يناير 2021 02:59 مساءً
العنف في أفغانستان: مقتل الصحفي بسم الله أيماق برصاص مسلحين
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السبت 02 يناير 2021 02:59 مساءً
مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار
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السبت 02 يناير 2021 02:59 مساءً
هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني
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السبت 02 يناير 2021 02:42 مساءً
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير
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السبت 02 يناير 2021 02:42 مساءً
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية
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السبت 02 يناير 2021 02:42 مساءً
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب
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السبت 02 يناير 2021 02:42 مساءً
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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السبت 02 يناير 2021 02:42 مساءً
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عودة وزير دفاع الجزائر الأسبق خالد نزار وموجة تساؤلات بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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