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جاءت على خلفية تعليق وزارة الدفاع جلستها للاجتماع مع فريقه

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، إدارة "ترامب"، بعرقلة فريقه للأمن القومي من قِبل القيادة السياسية في مقر البنتاجون، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي بولاية "ديلاوير" الإثنين.

جاءت هذه الاتهامات على خلفية تعليق وزارة الدفاع جلستها للاجتماع مع فريقه الانتقالي وقيامها بحجب المعلومات.

وحذّر "بايدن"، الذي سيتولى رئاسته في العشرين من يناير المقبل، من أنه يحتاج إلى رؤية واضحة وإفصاح كامل عن المعلومات لعمل الميزانية، فيما أوضحت هذه التصريحات إدانة "ترامب"؛ على عدم مشاركته في الانتقال السلس للسلطة.