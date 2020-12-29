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انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

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انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:45 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الصوامعة غرب بطهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية بأحد.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بانهيار جزئي بمنزل بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز.

تبين انهيار الجزء الأمامي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب ومسقوف بعروق الخشبية "غير مأهول بالسكان" ملك ورثة "محمود. ع"، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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