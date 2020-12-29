"أجواء شتوية رتيبة".. "المسند": استقرار يسود وممطرة تتشكّل بمكة

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فيما توقّع "الوطني للأرصاد" سماءً غائمة جزئياً وضباباً بمناطق عدة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً عاماً في عناصر الطقس اليوم، وأجواءً شتوية مربعانية رتيبة في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ متفرقة من منطقة #مكة".

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.حالة الطقس الأرصاد أمطار