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تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع و"برنت" 51.20 دولار للبرميل

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تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع و"برنت" 51.20 دولار للبرميل تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع و"برنت" 51.20 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.7% مسجلة 47.96

تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع و

واصلت النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء مع تصويت مجلس النواب الأمريكي، على زيادة المدفوعات المقدمة للأفراد في حزمة التحفيز المالي الجديدة، ومتابعة تطعيمات "كورونا" حول العالم.

وأقرّ مجلس النواب زيادة المدفوعات المقدمة للأفراد إلى 2000 دولار، لكن القرار بحاجة إلى الموافقة الثانية من الكونجرس.

كما يترقب المستثمرون بدء "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، وكذلك اجتماع الدول الأعضاء في الرابع من يناير لتقييم الأوضاع في السوق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7% إلى 51.20 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.7% مسجلة 47.96 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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