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نشرة المرور الصباحية.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر والدائري وزحام بكورنيش النيل

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نشرة المرور الصباحية.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر والدائري وزحام بكورنيش النيل نشرة المرور الصباحية.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر والدائري وزحام بكورنيش النيل

مصراوي Masrawy

09:13 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

تباطؤ في حركة السيارات بكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" اتجاه حلوان.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

الطريق الدائري شهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، ومن المحور إلى طريق الزراعي بشبرا الخيمة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

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