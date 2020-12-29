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إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات

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إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات
ضمن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها

إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر لتورُّطهما في كسر زجاج مركبتَيْن متوقفتَيْن واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تُقدّر قيمتها بمبلغ (200) ألف ريال.

هذا وقد جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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