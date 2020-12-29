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دراسة: على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيًّا لتفادي موجة ثالثة من كورونا

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دراسة: على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيًّا لتفادي موجة ثالثة من كورونا دراسة: على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيًّا لتفادي موجة ثالثة من كورونا
السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة إغلاق المدارس

دراسة: على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيًّا لتفادي موجة ثالثة من كورونا

خلُصت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، إلى أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيًّا لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي .

وطِبقًا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز"، سجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حتى مساء يوم الاثنين.

وقالت الدراسة: "السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى، هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا، وإغلاق المدارس خلال يناير، وتطعيم مليوني شخص أسبوعيًّا.

ووفق " اليوم"، أضاف التقرير: "في ظل غياب طرح ملموس للقاح؛ فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في عام 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020".

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ومستشاروه العلميون: إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70%، وتتفشى بسرعة في بريطانيا؛ لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكًا أو تسبب أمراضًا أخطر.

وقالت البريطانية يوم الخميس: إن 600 ألف شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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