أخبار عاجلة

الحكومة المركزية اليابانية ترجئ إعلان حالة الطوارئ في طوكيو -
تركيا: سقوط 4 من رعايانا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري في الصومال -
العنف في أفغانستان: مقتل الصحفي بسم الله أيماق برصاص مسلحين -
مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار -
هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

78 جواداً مسجلاً.. "سباق حائل الـ 11" يتهيّأ للانطلاق غداً

Print
خمسة أشواط جميعها على مسافة 1600م.. أولها "لم تربح"

78 جواداً مسجلاً..

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً، حفل سباقه الحادي عشر للموسم الحالي 1442هـ، على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر التبيناوي؛ أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 78 جواداً، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط، جميعها على مسافة 1600م لكل شوط.

وأضاف: "الشوط الأول خُصص للدرجة (لم تربح)، والشوط الثاني خُصص لمفتوح مواليد 2018م، بينما خُصص الشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017م، أما الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس فمفتوح الدرجات".

78 جواداً مسجلاً..

78 جواداً مسجلاً..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

شبكة عيون الإخبارية