أخبار عاجلة

الحكومة المركزية اليابانية ترجئ إعلان حالة الطوارئ في طوكيو -
تركيا: سقوط 4 من رعايانا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري في الصومال -
العنف في أفغانستان: مقتل الصحفي بسم الله أيماق برصاص مسلحين -
مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار -
هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

Print
تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة
شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن الإبلاغ

تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

أوضح المرور السعودي، أن 7 حالات مرورية تتم إحالتها إلى النيابة العامة، وجاء ذلك بعدما وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل؛ ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي؛ بمقر النيابة على محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر: شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري في عدد من الحالات.

تعرَّف على آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة:

- حينما يكون قائد المركبة متعدياً، أو مفرطاً وتسبّب في وفاة.

- حينما يتسبّب الحادث في زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو نتجت عنه إصابة.

- إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث.

- في حال عدم المبادرة بإبلاغ إدارة المرور المختصة.

- مَن يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث.

- في حال عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.

- عند افتعال وقوع حادث مروري.الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

شبكة عيون الإخبارية