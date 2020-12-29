البرازيل تعتزم إغلاق شواطئ ريو دي جانيرو بسبب كورونا

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ريو دي جانيرو - (د ب أ):

تعتزم السلطات البرازيلية إغلاق شواطئ مدينة ريو دي جانيرو خلال احتفالات رأس السنة للمساعدة في كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر مجلس المدينة تغريدة يوم الاثنين جاء فيها أنه سيتم منع الدخول إلى الشواطئ، موضحا أنه سيتعين على السكان والعاملين بالمناطق التي يشملها الإغلاق إظهار الوثائق التي تثبت أحقيتهم في البقاء بتلك الأماكن.

وتؤثر القيود الجديدة على خط ساحلي بطول 30 كيلومترا بين ليمي وبونتال.

وتجذب الطبيعة الخلابة في ريو دي جانيرو ملايين السياح إلى المدينة الساحلية كل عام.

وتعد البرازيل حاليا واحدة من البؤر الساخنة لجائحة فيروس كورونا.

وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 7.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح أكبر دولة من حيث عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية.

وتوفي في البرازيل أكثر من 191 ألف شخص بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الآن. وسجلت ولاية ريو دي جانيرو وحدها أكثر من 420 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين.