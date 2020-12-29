أخبار عاجلة

الحكومة المركزية اليابانية ترجئ إعلان حالة الطوارئ في طوكيو -
تركيا: سقوط 4 من رعايانا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري في الصومال -
العنف في أفغانستان: مقتل الصحفي بسم الله أيماق برصاص مسلحين -
مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار -
هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمير والوزير "جولات وتدشين".. مشاريع صحية مليونية ترى النور بجازان

Print
الأمير والوزير "جولات وتدشين".. مشاريع صحية مليونية ترى النور بجازان الأمير والوزير "جولات وتدشين".. مشاريع صحية مليونية ترى النور بجازان
يتصدرها أول مراحل المستشفى التخصصي وزيارة للمختبر الإقليمي وبنك الدم

الأمير والوزير

بدأ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم، بجولات على عدد من المشاريع في منطقة جازان، يتم تدشينها من قِبَل أمير المنطقة بتكلفة إجماليةبلغت 154,8 مليون ريال.

وتبدأ جولة وزير الصحة في مشروع مستشفى جازان التخصصي الذي ستفتتح المرحلة الأولى منه اليوم وهي: (الطوارئ، العيادات، الأشعة، المختبر، الصيدلية)، إضافة إلى زيارته للمختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان.

وتشمل جولته مشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، إضافة إلى مشروع تطوير ٣ مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي: (مركز صحي مخطط 5، ومركز صحي الكربوس، ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

كما تشمل هذه المشاريع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد، والطب الاتصالي، وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

ويدشن أمير منطقة جازان ووزير الصحة، اليوم، حزمة المشاريع الصحية التطويرية ضمن الخدمات والمشاريع التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور، تلبي احتياجات المنطقة وتُحقق طموح المستفيدين لتواكب رؤية المملكة 2030م في جعل القطاع الصحي بالمملكة في مصافّ الدول العالمية طبيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

شبكة عيون الإخبارية