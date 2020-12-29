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السديس: الإسلام جاء بالحث على التداوي وجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا عظيمة

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السديس: الإسلام جاء بالحث على التداوي وجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا عظيمة السديس: الإسلام جاء بالحث على التداوي وجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا عظيمة
قال: أدعو الجميع إلى تلقيه وفق المقتضى الشرعي.. أشاد بحرص القيادة على سلامة المواطنين

السديس: الإسلام جاء بالحث على التداوي وجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا عظيمة

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن الإسلام جاء بالحث على التداوي مُشِيداً بجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا؛ داعياً الجميع إلى أهمية تفعيل دورهم في تلقي اللقاح، فقد جاء على المقتضى الشرعي والصحي والنظامي.

وقال إن النصوص الشرعية تضافرت بالحث على التداوي من حيث قال رسول الله ﷺ (تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام) وقول ﷺ (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء)، وهو من تعاطي الأسباب المشروعة والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة، ولنا في ولاة أمرنا -حفظهم الله- وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، والأمراء والمسؤولون أسوة، حيث ضربوا أروع الأمثلة في القدوة الحسنة.

وأشاد بحرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة واهتمامهم بسلامة المواطنين، وإن المملكة كانت من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح؛ ما يعكس الحرص على سلامة المواطنين وثقل بلادنا الدولي، مختتماً بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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