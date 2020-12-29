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إسبانيا: عدد ضحايا تجاوز 50 ألفًا

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إسبانيا: عدد ضحايا فيروس كورونا تجاوز 50 ألفًا إسبانيا: عدد ضحايا تجاوز 50 ألفًا
إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء وصل 1.9 مليون حالة

إسبانيا: عدد ضحايا فيروس كورونا تجاوز 50 ألفًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب ، تجاوز الـ50 ألف حالة يوم الاثنين.

وسجلت السلطات 24462 إصابة منذ يوم الخميس الماضي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى قرابة 1.88 مليون حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم الاثنين إلى 50122 وفاة؛ مما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

يأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا يوم الأحد 27 ديسمبر، حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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