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كامالا هاريس: الولايات المتحدة "يجب أن تفعل ما هو أفضل" بشأن التفاوت العرقي في الرعاية الصحية

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كامالا هاريس: الولايات المتحدة "يجب أن تفعل ما هو أفضل" بشأن التفاوت العرقي في الرعاية الصحية كامالا هاريس: الولايات المتحدة "يجب أن تفعل ما هو أفضل" بشأن التفاوت العرقي في الرعاية الصحية

مصراوي Masrawy

07:32 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
في أعقاب وفاة طبيبة من ذوي البشرة السوداء اشتكت من سوء المعاملة أثناء إقامتها في مستشفى للعلاج من ، كتبت نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الإثنين أن الولايات المتحدة "يجب أن تفعل ما هو أفضل" عندما يتعلق الأمر بالتفاوت العرقي في الرعاية الصحية.

وكتبت هاريس: "هذه المأساة شائعة جدا بالنسبة للنساء السود في جميع أنحاء بلادنا الذين غالبًا ما يتم التقليل من مخاوفهم وآلامهم أو تجاهلها في نظام الرعاية الصحية لدينا".

وتابعت "يجب أن نفعل ما هو أفضل. إن إدارتنا ملتزمة بمواجهة هذه التفاوتات العرقية الصارخة في القطاع الصحي".

ونشرت تعليقات هاريس مع مقال لمجلة "إيسنس" عن الدكتورة سوزان مور ، التي توفيت في 20 ديسمبر بولاية إنديانا بعد أسبوعين من نشرها تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي من فوق سريرها في المستشفى.

وقالت مور إنها اضطرت إلى "الاستجداء" من أجل إجراء فحص بالأشعة المقطعية كما قيل لها إنها غير مؤهلة للعلاج بعقار " ريمديسفير " الذي اختارته. وقالت إن طبيبا أبيض البشرة أراد أن يخرجها من المستشفى في وقت متأخر من الليل.

وقالت وعينيها تذرف الدموع في مقطع : "هذه هي الطريقة التي يقتل بها السود عندما ترسلهم إلى منازلهم حيث لا يعرفون كيفية الدفاع عن أنفسهم".

كان خبراء الصحة عبروا بالفعل عن قلقهم في وقت مبكر من الجائحة أن الأقليات في الولايات المتحدة هم الأكثر تضررا من الفيروس مقارنة بالأمريكيين الآخرين.

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