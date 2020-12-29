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الصحة العالمية تتوقع ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا

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الصحة العالمية تتوقع ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا الصحة العالمية تتوقع ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا
قالت: نواصل مراقبة الوضع من كثب والعمل مع الخبراء حول العالم

الصحة العالمية تتوقع ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا

رأت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف؛ أن تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل.

وأشارت كيركوف إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع من كثب، والعمل مع الخبراء حول العالم الذين يدرسون الطفرات.

وقالت الخبيرة الدولية في هذا الشأن: "سوف تستمر الطفرات. الطفرات هي عملية طبيعية. هذا لا يؤثر بشكل خاص في الفيروس ذاته، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في دراسة هذه الخيارات، بما في ذلك من وجهة نظر إمكانية انتقال العدوى".

وكشفت خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة الدولية لديها مجموعاتها من المتخصصين الذين يدرسون أنواعاً جديدة من ، مضيفة إشارتها إلى أنه "سيتم تسلُّم نتائج عملهم في الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق، أفاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ بأن المنظمة تعمل مع العلماء في جميع أنحاء العالم لفهم كيفية تحور فيروس كورونا، مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية تعزيز التقدم في مجال تسلسل الجينوم للكشف عن أنواع جديدة من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك؛ كان قد أعلن في 23 ديسمبر أن سلالة الطفرة الثانية لفيروس كورونا التي جرى تحديدها في البلاد دخيلة، وعلى الأرجح قدمت إلى بريطانيا من جنوب إفريقيا.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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