أخبار عاجلة

هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقًا في الإسكندرية لجلسة 1 فبراير -
تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة في بني سويف -
تداول 16 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة بميناء دمياط -
تعافوا من كورونا.. خروج 42 شخصًا من مستشفى الأحرار بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا

Print
مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا
المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق

مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم على تجاوز تداعيات أزمة من 600 إلى 2000 دولار، وذلك تلبية لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد .

وصوّت 275 نائباً في المجلس لمصلحة الزيادة، بينما عارضها 134 نائباً، ومن المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وكان ترامب قد هدّد بعرقلة حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار؛ إن لم يوافق المشرّعون على زيادة المدفوعات للمواطنين إلى 2000 دولار.

ونشأ مشهد نادر بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، حيث أيّد الديمقراطيون مقترح الرئيس الجمهوري ترامب؛ بينما عارضه النواب الجمهوريون.. ولا يزال مصير مشروع القانون غامضاً، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

جون بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

جون بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

شبكة عيون الإخبارية