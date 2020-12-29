أخبار عاجلة

هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقًا في الإسكندرية لجلسة 1 فبراير -
تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة في بني سويف -
تداول 16 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة بميناء دمياط -
تعافوا من كورونا.. خروج 42 شخصًا من مستشفى الأحرار بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا

Print
كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

06:33 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ بدء الجائحة.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنها سجلت 1046 حالة إصابة جديدة خلال اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58725 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 859 حالة وفاة.

وكان العدد اليومي للإصابات أقل من الألف خلال اليومين الماضيين ، وذلك لإجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع على ما يبدو، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية