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​​"الصحفيين" توجه الشكر لـ"الوزراء" والصحة" وجامعة القاهرة لتعاونهم خلال جائحة كورونا

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​​"الصحفيين" توجه الشكر لـ"الوزراء" والصحة" وجامعة القاهرة لتعاونهم خلال جائحة كورونا ​​"الصحفيين" توجه الشكر لـ"الوزراء" والصحة" وجامعة القاهرة لتعاونهم خلال جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

05:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

(أ ش أ):

أعرب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، عن شكره لجهود مؤسسات الدولة المصرية، في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي مقدمتها مجلس الوزراء، لما تبديه غرفة عمليات تلقي الشكاوى من تعاون واستجابة سريعة لما يرد إليها من النقيب ولجنة الرعاية الصحية وأعضاء مجلس النقابة، من حالات تخص الصحفيين وأسرهم.

كما وجّه مجلس النقابة - في بيان اليوم الاثنين - الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومديري مستشفيات العزل وجميع الأطقم الطبية، أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة فيروس "كورونا".

ووجًه المجلس أيضًا الشكر للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير مستشفى قصر العيني القديم، لما قدماه من تعاون بناء مع نقابة الصحفيين"، بما يخفف آلام من إصابتهم الجائحة من الصحفيين وأسرهم.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء النقابة وأسرهم، والمؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، للحد من مخاطر تفشي الموجة الثانية من الجائحة.

وأكدت النقابة أهمية اتساق الإجراءات الاحترازية للمؤسسات مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، تخفيض عدد العمالة اليومية، لتقليل كثافة التواجد في مقرات العمل، مع اتخاذ إجراءات التطهير الدائم.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة "الصحفيين"، ما يلزم الزملاء من مطهرات وكمامات، لتمكين الزملاء من الالتزام بإجراءات الوقاية.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية، إلى السماح للزملاء الصحفيين مصابي الأمراض، المزمنة وكبار السن، بالعمل من المنزل، للحد من احتمالات الإصابة.

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