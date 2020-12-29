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الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل.. اليوم

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الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل.. اليوم الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل.. اليوم

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور".

ونسبت النيابة للمتهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إهانة شرطي مرور والتنمر عليه، وإدارة ذلك الحساب لارتكاب تلك الجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

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