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تشجيعًا وتدعيمًا لها.. برلماني يقترح تخصيص مقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية بمبالغ رمزية

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تشجيعًا وتدعيمًا لها.. برلماني يقترح تخصيص مقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية بمبالغ رمزية تشجيعًا وتدعيمًا لها.. برلماني يقترح تخصيص مقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية بمبالغ رمزية

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يقترح تخصيص مقرات للأحزاب والهيئات البرلمانية الممثلة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة عملها ودورها بشكل جيد من خلال وجودها وتواصلها مع ممثليها.

وأوضح السادات أن يكون ذلك مقابل مبالغ رمزية؛ تشجيعًا وتدعيمًا من جانب الدولة للأحزاب السياسية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيان له اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي بمناسبة انتقال ومجلس النواب والشيوخ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، إلى العاصمة الإدارية، وتكوين مركز معلوماتي متطور بها يربط بين مؤسسات الدولة وَفق أحدث النظم المطبقة عالميًّا اعتبارًا من عام 2022.

أوضح السادات أن تخصيص هذه المقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يساعد أيضًا مسؤولي الاتصال السياسي بالأحزاب في التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ لحل مشكلات المواطنين وقضاياهم وتسهيل الخدمات لهم.

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مصراوي Masrawy

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