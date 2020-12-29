بعد إلغاء الاحتفالات.. تعرف على خريطة حفلات رأس السنة على الفضائيات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تستعد الفضائيات المختلفة لاستقبال العام الجديد بمجموعة من المفاجآت لجمهورها، مستعينة بعدد من النجوم الذين يحيون حفل رأس السنة، لاسيما في وقت انتشار فيروس كورونا وإلغاء احتفالات رأس السنة والتجمعات، بالإضافة إلى توقف حركة الطيران في عدد كبير من دول الوطن العربي، حال دون إحياء هؤلاء النجوم للحفلات التي كانوا يحيونها في مثل هذا اليوم من كل عام.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة، إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم، مضيفًا بأن المتحدة للخدمات الإعلامية شديدة الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ بناء على ذلك تحضر قنوات DMC وCBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة.

كما قررت المتحدة للخدمات الإعلامية الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة "DMC" تقدمها الإعلامية إسعاد يونس.

ويستضيف البرنامج كلا من روبي وبهاء سلطان وويجز، وقال صالح، إن السهرة تشهد وجود 3 مطربين يشكلون أذواقًا مختلفة حرصًا على تلبية كافة رغبات السادة المشاهدين. ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبير من المشاهدين، طالب تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.

وتقدم شبكة قنوات "النهار" سهرة خاصة في ليلة رأس السنة تتضمن حفلًا غنائيًا، مع نجمي الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، في ضيافة الإعلامية ياسمين الخطيب وأحمد الهواري.

ويقدم "شيبة وكمال"، خلال السهرة المميزة التي ستبدأ في تمام الساعة 11 مساءً، عددًا من أشهر أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة للعديد من الأغاني الحصرية التي تعرض لأول مرة. كما يتحدث كلًا منهما عن أحدث أعمالهما ومفاجآت خاصة وكواليس حصرية تعرض لأول مرة وعن أحلامهما في 2021.

وأشارت قناة النهار، إلى أن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات نجمي الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال. كما أكدت القناة حرصها على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر القناة مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة.

في سياق متصل، يحل الفنانان هاني شاكر وأحمد سعد كضيفين في أولى حلقات "ليلة الخميس" من تقديم ياسمين عز على MBC مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساء، في إطار الاحتفال بليلة رأس السنة.