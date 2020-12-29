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الطرود البريدية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم من أول يناير

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الطرود البريدية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم من أول يناير الطرود البريدية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم من أول يناير

مصراوي Masrawy

02:53 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ):
ذكرت هيئة البريد في بريطانيا إن الطرود القادمة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقالت هيئة البريد إنه اعتبارا من يناير، يتعين على الأشخاص في بريطانيا إرفاق بيان جمركي مع شحناتهم، ونصحت العملاء باتباع اللوائح الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتجنب التأجيلات.

وبحسب بيان لهيئة البريد "سيُطلب من العملاء من إنجلترا واسكتلندا وويلز إرفاق البيان الجمركي بجميع العناصر التي تحتوي على هدايا أو سلع يتم إرسالها إلى الخارج ، بما في ذلك وجهات الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن البيان الجمركي غير مطلوب بالنسبة للبضائع المرسلة من أيرلندا الشمالية إلى وجهات في الاتحاد الأوروبي.

ويرجع ذلك إلى ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه مع بروكسل لضمان عدم وجود حدود على جزيرة أيرلندا حيث تظل جمهورية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت هيئة البريد إنه لا يلزم ملأ استمارة عندما يتم إرسال خطاب أو بطاقة بريدية أو وثيقة إلى دولة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الهيئة، فإن 45% من الطرود الدولية المرسلة من بريطانيا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

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