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​​قضايا المواطن البسيط.. برلماني يكشف أبرز اهتماماته في دور التشريع الجديد

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​​قضايا المواطن البسيط.. برلماني يكشف أبرز اهتماماته في دور التشريع الجديد ​​قضايا المواطن البسيط.. برلماني يكشف أبرز اهتماماته في دور التشريع الجديد

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، إن قضايا المواطن البسيط ستكون أول أولوياته داخل المجلس؛ والتي من بينها مشكلات قطاع الصحة والبنية التحتية من خدمات صرف صحي ومرافق وإسكان وتعليم.. وغيرها، بالإضافة إلى مشكلات الفلاح.

وأوضح أنيس، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن النائب مطالب بتبني تلك القضايا الخدمية، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي؛ نظرًا لغياب المحليات حاليًّا.

وتابع عضو مجلس النواب بأن المجلس سيكون له دور قوي مع لدعم الدولة المصرية واستكمال ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح من دور لتحقيق التنمية بالبلاد.

وحول اللجنة التي سينضم إليها بالمجلس، أوضح النائب أن ذلك الأمر سيتم تنسيقه مع الحزب الذي ينتمي إليه؛ وهو حزب مستقبل وطن، حيث يُدار العمل به من خلال منظومة متكاملة.

وأشاد أنيس بدور الأمانة العامة لمجلس النواب في تنظيم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس في ظل إجراءات احترازية شديدة لمواجهة كورونا.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، استقبال نواب 10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة،كفر الشيخ)، بإجمالي عدد 108 نواب، وذلك لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس.

ومن المقرر غدًا الثلاثاء استقبال نواب 12 محافظة؛ هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.

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مصراوي Masrawy

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