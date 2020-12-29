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مجلس النواب الأمريكي يوافق على زيادة شيكات التحفيز إلى ألفي دولار

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مجلس النواب الأمريكي يوافق على زيادة شيكات التحفيز إلى ألفي دولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على زيادة شيكات التحفيز إلى ألفي دولار

مصراوي Masrawy

02:52 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين على إجراء من شأنه زيادة شيكات التحفيز للأمريكيين من 600 دولار إلى ألفي دولار.

وتمت الموافقة على الإجراء بـ 275 صوتا مقابل 134 صوتا، مع تصويت 44 جمهوريا مع الديمقراطيين.

وكان ذلك الإجراء، الذي أيده الرئيس الأمريكي دونالد ، بحاجة إلى أغلبية الثلثين من أجل تمريره في مجلس النواب.

وصوت معظم النواب الديمقراطيين لصالح الإجراء بينما رفضه أغلبية الجمهوريين.

وسيحال الإجراء حاليا إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة من جانب الجمهوريين في المجلس.

وإذا لم يتم تمريره في مجلس الشيوخ ، فسيتلقى الكثير من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار مدرجة في مشروع قانون للتخفيف من آثار كورونا بقيمة 900 مليار دولار وقع عليه ترامب ليصبح قانونا يوم الأحد بعد أيام من التأخير.

ويقول المشرعون الديمقراطيون إن الأمريكيين الذين يكافحون اقتصاديا بسبب الجائحة يحتاجون إلى أكثر من 600 دولار كمساعدة في التغلب على تداعيات تلك الجائحة.

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