جهاز القاهرة الجديدة يوضح أسباب رائحة الغاز في التجمع الثالث

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:



كشف جهاز القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، سبب وجود رائحة غاز طبيعي في منطقة القطامية.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة القاهرة الجديدة، في بيان له، إنه بخصوص رائحة الغاز المنتشرة حاليًا، أكدت قيادات شركة الغاز "تاون جاس" وإدارة أمن الجهاز بالتجمع الثالث، والموجودة حاليًا في منطقة الحزام الأخضر بالتجمع الثالث، أنه لا يوجد أي تسريبات في خطوط الغاز وأن الرائحة بسبب برميل مجهول المصدر ملقى بجنوب طريق العين السخنة.

وتابع رئيس الجهاز: "جاري الآن إحضار المواد الكيماوية الخاصة بتلك البراميل للتعامل وإزالة الرائحة الموجودة بالهواء بمعرفة شركة تاون جاس".

وأشار غنيم انه لا داعي للقلق، مضيفًا أن شبكة الغاز الطبيعي آمنة بنسبة 100%.

يأتي هذا في الوقت الذي شكى فيه عدد من سكان التجمع الثالث، من انتشار رائحة غاز طبيعي.​