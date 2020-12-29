الأمن يكشف حقيقة اختفاء سائق بعد تداول استغاثة لشقيقه

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مصراوي Masrawy

كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بنشر شكوى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدلائه بمعلومات كاذبه حول إختفاء شقيقه بسيارته الأجرة أثناء عودته من محافظة مرسى مطروح إلى محافظة أسيوط وبصحبته بعض الركاب ، وتم غلق الهاتف المحمول الخاص به .

وكشفت التحقيقات والفحص أن المذكور باختفاء ضبطه وآخر حال إستقلالهما السيارة المشار إليها بمنطقة العلمين بمطروح وعثر بداخل السيارة على 33 بندقية خرطوش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.