أخبار عاجلة

هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقًا في الإسكندرية لجلسة 1 فبراير -
تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة في بني سويف -
تداول 16 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة بميناء دمياط -
تعافوا من كورونا.. خروج 42 شخصًا من مستشفى الأحرار بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة متهم في خلية ميكروباص حلوان

Print
اليوم.. محاكمة متهم في خلية ميكروباص حلوان اليوم.. محاكمة متهم في خلية ميكروباص حلوان

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "خلية ميكروباص حلوان".

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية