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: موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

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روسيا: موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا : موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:49 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 76 حالة رصدت في بيانات العاصمة أمس الأحد.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة في موسكو، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 75 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 11064 شخصًا، بعد أن كان 10989 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو استقرارًا نسبيًا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 24 ديسمبر 74 حالة، وفي 25 ديسمبر 77، وفي 26 ديسمبر 73، وفي 27 ديسمبر 75.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 792457 إصابة مؤكدة، بينها 609770 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الاثنين 6253، وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقًا إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 27787 إصابة مع رصد 487 وفاة.

ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيًا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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