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إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يتخطى حاجز 19.2 مليون

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إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يتخطى حاجز 19.2 مليون إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يتخطى حاجز 19.2 مليون

مصراوي Masrawy

12:30 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من يوم الأحد الماضي، إلى 2ر19 مليون حالة إصابة حتى الساعة 02:52 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه إلى 334 ألفا و25.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 17ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 5ر1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الأحد.

وشهدت ولاية رود آيلاند زيادة بنسبة 3ر4 بالمئة في الإصابات مقارنة بنفس الفترة أمس الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفا و602.

وشهدت ولاية إلينوي أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في 24 ساعة الماضية بتسجيل وفاة 134 مريضًا بالفيروس.

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