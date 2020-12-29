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رئيسة النواب الأمريكي: سنمرر مشروع قانون يرفع قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار

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رئيسة النواب الأمريكي: سنمرر مشروع قانون يرفع قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار رئيسة النواب الأمريكي: سنمرر مشروع قانون يرفع قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار

مصراوي Masrawy

12:29 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الاثنين، إن المجلس سيمرر اليوم مشروع قانون يرفع قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار لكل أمريكي، حسبما ذكرت رويترز.
وكان الرئيس جو بايدن، قال في كلمة متلفزة مساء اليوم، إنه يدعم خطة التحفيز الاقتصادي المقرر أن يصوت عليها مجلس النواب اليوم، والتي تهدف لدفع 2000 دولار لكل أمريكي، بسبب تأثيرات جائحة كورونا على البلاد.
ويبذل الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، قصارى جهدهم في محاولة من جانبهم لزيادة حجم الشيك التحفيزي الذي يتم إرساله لمرة واحدة إلى معظم المواطنين من 600 إلى 2000 دولار، على الرغم من أنه من المرجح أن يلقى معارضة من الجمهوريين.
ويأتي التصويت في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الاثنين، بعد أن وقع الرئيس المنتهية ولايته دونالد أخيرًا في مطلع الأسبوع الجاري، على مشروع قانون حزمة مساعدات البالغ قيمتها 900 مليار دولار بعد ممانعة استمرت لعدة أيام.

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