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السودان: رفع الحصانة عن أفراد بالدعم السريع مشتبهين في قضية مقتل مواطن

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السودان: رفع الحصانة عن أفراد بالدعم السريع مشتبهين في قضية مقتل مواطن السودان: رفع الحصانة عن أفراد بالدعم السريع مشتبهين في قضية مقتل مواطن

مصراوي Masrawy

12:12 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)
أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، أن قائد القوات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وجه برفع الحصانة عن أفراد في القوات "موضع الشبهة"، في قضية وفاة المواطن بهاء الدين نوري.
وقال العميد الركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في بيان مساء الاثنين، إن المواطن بهاء الدين نوري حدثت وفاته بعد الملابسات التي صاحبت إجراءات التحري معه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع، لافتًا إلى أنه بعد وفاة المواطن بالمستشفى، تم البدء في الإجراءات القانونية الأولية بقسم شرطة "الصافية بحري"، في الخرطوم، وبناء على ذلك صدر أمر تشريح من النيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة، ثم تمت إعادة التشريح للمرة الثانية بناء على طلب أسرته.
وأضاف أنه "في هذه الأثناء أمر قائد قوات الدعم السريع بتشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتقال والوفاة، استنادًا على تقرير الطب الشرعي الأولي، وبعد صدور نتيجة التقرير الثاني، وفقًا لبيان النائب العام المستشار تاج السر الحبر، وجّه قائد قوات الدعم السريع بإيقاف التحقيق فورًا، ورفع الحصانة عن الأفراد موضع الشبهه، الذين قاموا بالاعتقال، وفقًا لقانون القوات المسلحة، وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق".
وتعهد قائد قوات الدعم السريع بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة.
في غضون ذلك، أعلن المكتب التنفيذي للنائب العام السوداني، أنه تمت إعادة تشريح جثمان المواطن بهاء الدين نوري، بواسطة لجنة مكونة من هيئة الطب العدلي، بناء على طلب أولياء الدم، وأمر صادر من النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة العامة تسلمت تقرير اللجنة اليوم، وجاء مؤكدًا إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة قيد دعوى جنائية، وتكليف ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحقيق.
وأوضح البيان أن النائب العام اتخذ الإجرءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا، مؤكدا استمرار التحقيقات الجنائية وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء، ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون.

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