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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية، أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس وبريدة وضرية وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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